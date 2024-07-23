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Глава СК поручить проверить детский сад в Первоуральске, в который боятся ходить
Иллюстрация: Юлия Медведева
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить детский сад «Рябинка» в Первоуральске, на воспитательницу которого пожаловались родители, и доложить о результатах проверки ему.
Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщил о том, что дети стали бояться идти в садик. Выяснилось это после того, как в одна из родительниц в родительском чате рассказала о том, что воспитательница ударила тапкой мальчика, который несколько лет лечится от заикания. После этого другие родители стали делить своими историями.
Тогда матери обратились к заведующей, которая сказала, что сделала выговор сотруднице, и попросила родителей никуда не обращаться по этому поводу, так как заменить провинившуюся воспитательницу якобы некем. В итоге девушке всё же пришлось уволиться, но родителей возмутило то, что в детском садике попытались эту историю замять.
«Один из педагогов систематически подвергал детей, в том числе мальчика с нарушением речи, избиениям и оскорблениям. После обращения родителей администрация учреждения принуждала их скрыть данные инциденты»,
– говорится в сообщении информационного центра СКР.
Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщил о том, что дети стали бояться идти в садик. Выяснилось это после того, как в одна из родительниц в родительском чате рассказала о том, что воспитательница ударила тапкой мальчика, который несколько лет лечится от заикания. После этого другие родители стали делить своими историями.
Тогда матери обратились к заведующей, которая сказала, что сделала выговор сотруднице, и попросила родителей никуда не обращаться по этому поводу, так как заменить провинившуюся воспитательницу якобы некем. В итоге девушке всё же пришлось уволиться, но родителей возмутило то, что в детском садике попытались эту историю замять.
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