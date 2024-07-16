Свердловские врачи внедрили методику лечения для пациентов с непроходимостью сосудов





– рассказали в СОКБ №1. «Первое вмешательство с применением новой для региона технологии под контролем приезжавшего из Москвы доктора, обучившего свердловских специалистов этой методике, выполнил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров»,





– объяснил врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров. «Суть ротабляции заключается в том, что с помощью специального катетера по тончайшему проводнику к месту поражения артерии проводится ротационный бур – инструмент овальной формы с алмазным напылением. С помощью этого инструмента, вращающегося во время бурения со сверхвысокой частотой (175-190 тысяч оборотов в минуту), проводится фрагментация кальцинированной атеросклекротической бляшки на мельчайшие частицы, которые никак не влияют на кровоток. После чего выполняется стандартная баллонная ангиопластика с последующей установкой стента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской областной клинической больнице №1 внедрили новую методику, которая позволяет спасать жизни пациентов с плохой проходимостью сосудов. Ранее суженные сосуды были препятствием для экстренного лечения, но теперь с этим научились справляться.Как объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Лев Кардапольцев, в сложных случаях кальцинированные артерии невозможно расширить с помощью баллонной ангиопластики. В некоторых ситуациях врачи проводят операцию аортокоронарного шунтирования, но вшить шунт в такой сосуд крайне сложно, поэтому от этого часто отказывались. Новая методика, включенная в перечень видов ВМП в прошлом году, стала решением этой проблемы, и свердловские врачи уже смогли её успешно применить.Первой пациенткой, при лечении которой была применена эта методика, стала свердловчанка, которая ранее уже поступала в СОКБ №1 с клиникой стенокардии на фоне кальцинированного стеноза (сужения) правой коронарной артерии. Женщина получала консервативное лечение. И когда она в очередной раз отправилась в медучреждение по месту жительства, чтобы получить лекарства, её состояние резко ухудшилось. Сделав ЭКГ и увидев на кардиограмме признаки острого коронарного синдрома, местные медики тут же отправили её на «скорой» в Первоуральск, откуда, согласно маршрутизации, пациентку сразу перевели в СОКБ №1. Сначала рентгенохирурги всё-таки попытались выполнить ей баллонную ангиопластику, но так как это не принесло нужного результата, врачи решились прибегнуть к методике ротабляции, которую только собирались внедрять в больнице.Ранее такая методика применялась лишь в федеральных центрах, но на сегодняшний день российские медики накопили достаточную доказательную базу, которая доказывает эффективность технологии. Далее её планируют применять повсеместно.