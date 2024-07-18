В Свердловской области поджигателей лесов хотят ловить с помощью фотоловушек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Из резервного фонда Свердловской области выделили почти 7 миллионов рублей на покупку фотоловушек. С их помощью власти планируют ловить поджигателей лесов.«На эти средства будут закуплены 140 фотоловушек, их установят в местах, где возможны возгорания лесов. Прежде всего, это окраины населённых пунктов, места охоты и рыбалки. Похожие фотоловушки уже размещены для борьбы с теми, кто сбрасывает отходы с транспортных средств вне установленных мест», – рассказали в областном ДИПе.Комплексы фотовидеофиксации, которые планируют закупить, имеют датчики движения и работают в широком диапазоне температур. Всё, что они будут фиксировать, будет попадать в профильные отделы муниципалитетов. Ожидается, что это поможет находить виновников лесных пожаров.