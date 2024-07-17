Китайца с 82 камнями для шлифовки ножей остановили в Кольцово

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники таможенного поста Кольцово остановили в «зелёном коридоре» гражданина Китая, прибывшего рейсом «Пекин – Екатеринбург». В его багаже обнаружили 82 камня для шлифовки ножей общим весом более 16 килограммов.Инспекторам 39-летний китаец объяснил, что он работает на одном из предприятий Краснотурьинска техником по наладке и испытаниям и что камни ему нужны для работы. О том, что их нужно было декларировать, он не знал. Теперь ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости ввезенных камней.«Товары, предназначенные для производства или дальнейшей продажи необходимо декларировать в соответствии с законодательством. Правила и требования размещены как на стойках информации в аэропорту, так и на официальном сайте Федеральной таможенной службы», – вновь напомнил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.