В Свердловской области участились случаи вандальных «нападений» на поезда





– рассказали в СПК. «Четыре раза от действий вандалов пострадали новейшие "Финисты". Разрисованные составы вынуждены отставлять от движения и отправлять в депо для устранения повреждений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловская пригородная компания сообщила об участившихся случаях порчи пригородных поездов. С начала года от рук вандалов поезда страдали почти 30 раз. В основном непорядочные граждане оставляли после себя граффити.В связи с этим силовыми структурами было усилено патрулирование, и это решение практически сразу принесло свои плоды: было задержано несколько граффитистов. Теперь «художникам» придётся отвечать по закону.Также в свердловской ПК обратились к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками.