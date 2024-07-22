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В Свердловской области участились случаи вандальных «нападений» на поезда
Фото: Владислав Постников
Свердловская пригородная компания сообщила об участившихся случаях порчи пригородных поездов. С начала года от рук вандалов поезда страдали почти 30 раз. В основном непорядочные граждане оставляли после себя граффити.
В связи с этим силовыми структурами было усилено патрулирование, и это решение практически сразу принесло свои плоды: было задержано несколько граффитистов. Теперь «художникам» придётся отвечать по закону.
Также в свердловской ПК обратились к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками.
«Четыре раза от действий вандалов пострадали новейшие "Финисты". Разрисованные составы вынуждены отставлять от движения и отправлять в депо для устранения повреждений»,
– рассказали в СПК.
В связи с этим силовыми структурами было усилено патрулирование, и это решение практически сразу принесло свои плоды: было задержано несколько граффитистов. Теперь «художникам» придётся отвечать по закону.
Также в свердловской ПК обратились к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками.
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