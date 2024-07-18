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О грозах и сильном ветре предупреждают жителей Свердловской области
Фото: Ольга Кольтенберг
Сегодня и завтра в Свердловской области ожидаются дожди и сильный ветер. По прогнозам синоптиков порывы ветра в эти дни могут достигать 16 метров в секунду.
Сегодня, 25 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днём +16…+21°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днём +17…+19°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 26 июля, в регионе на севере облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой, местами умеренный дождь, на юге облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +7…+12°C. Днём +10…+15°C, на крайнем севере до +20°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно, сильный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +11…+13°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 25 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днём +16…+21°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днём +17…+19°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 26 июля, в регионе на севере облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой, местами умеренный дождь, на юге облачно, дождь, местами сильный, гроза. Ночью +7…+12°C. Днём +10…+15°C, на крайнем севере до +20°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 16 м/сек.
В столице Урала облачно, сильный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +11…+13°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Свердловчан предупреждают о грозе и сильном ветре
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18 июля 2024