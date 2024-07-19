В Екатеринбурге продолжается ремонт одной из крупнейших больниц города

«Строители заменили всё кровельное железо, отремонтировали несущие деревянные конструкции кровли, утеплили чердак. В общей сложности работы по кровле готовы на 95%. В подвале и на первом этаже здания на 50% выполнены отделочные работы, на 55% заменены трубы системы отопления, инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, канализации. Более чем наполовину завершены электромонтажные работы, а вентиляционные выполнены на 40%. Также на две трети выполнены работы по отмостке, ремонт обойм фундамента, обновлён вход в подвал. Фасад здания восстановлен на 60%», — отчитываются о проделанной за два года работе на официальном сайте ЦГКБ №23

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Некоторые из спешащих в Центральную городскую клиническую больницу №23 со своими болячками людей наверняка огорчённо разворачиваются, увидев, что центральный корпус медицинского учреждения затянут строительными лесами и огорожен забором. Меж тем, одна из самых крупных больниц в Екатеринбурге продолжает функционировать, хоть и в особом режиме.Капитальный ремонт больницы №23 начался несколько лет назад. Затеяли его из-за жалоб пациентов на неуютные, обшарпанные палаты. Но в итоге обновлением интерьеров не обошлось. Здание решили отремонтировать и внутренне и внешнее. А на это действительно нужен не один год, учитывая не только масштабы строения с несколькими соединёнными корпусами, но и особый статус самого здания: архитектурные особенности строения обеспечили ему место в списке объектов культурного наследия. А ремонты таких объектов наиболее сложны и требуют неординарных подходов к выборам строительных материалов и к самим работам.Ремонтируют больницу поэтапно, что позволило не прекращать приём и лечение пациентов. Даже сейчас, когда внешне учреждение может показаться закрытым, на деле оно продолжает функционировать. Попасть в здание (где некоторые этажи сейчас действительно недоступны) можно через «чёрный ход». Регистратура в связи с ремонтом временно переместилась из вестибюля на второй этаж. Там же, на втором этаже работают и многие врачебные кабинеты. Круглосуточно работает неотложная помощь — чтобы обратиться за ней, нужно обратиться в приёмный покой, который находится в глубине медицинского комплекса. А кабинет для людей с признаками ОРВИ переместился через дорогу, потеснив женскую консультацию.По планам ремонтных работ первый этаж больницы должны будут сдать в декабре текущего года.