Застреливший человека охотник раскошелится на немалую сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу по делу о случайном убийстве рыбака. Мужчину застрелил охотник, приняв его за медведя.Рыболово-охотничий инцидент произошёл почти год назад, в августе прошлого года. Охотник из посёлка Шайтанка Новолялинского района Свердловской области вместе с сыном отправился на лодке по реке Лобве в надежде пострелять уток и порыбачить. Вечером он услышал шум на берегу и, решив, что в кустах бродит медведь, пальнул туда из ружья, в надежде скорее отпугнуть зверя, чем застрелить. И только на следующий день стало известно, что «медведем» оказался сотрудников геолого-разведочной экспедиции, любивший порыбачить. Его хватились коллеги, когда он не вернулся с очередного похода за уловом. Отправившись на поиски, они и нашли бедолагу застреленным.Процесс над горе-охотником проходил в Верхотурском районным суде. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, но свободы не лишили. И судья, и прокурор проявили удивительное добродушие к «меткому стрелку», наказав его, по большей части рублём, но довольно ощутимо. Основным наказанием для подсудимого стали исправительные работы сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием ежемесячно 5% из заработка в доход государства. Ещё более ощутимым наказанием стало наложенное на поселкового охотника обязательство выплатить родным погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей и более 164 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба.С апелляцией, как ни странно, в суде верхней инстанции обратился не адвокат охотника, а потерпевшая сторона и прокурор. Но Свердловский областной суд, как стало известно сегодня, рассмотрев материалы дела оставил приговор без изменений по существу.