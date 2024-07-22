«Мёртвого» котёнка из помойки воскрешают в екатеринбургском приюте

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Неожиданную находку совершенно случайно сделал анонимный гражданин в мусорке одного из екатеринбургских дворов. Там, среди груд мусора, лежал шерстистый комочек.Найденный в мусорке котёнок казался мёртвым. Видимо, так подумали и хозяева, да и выбросили малыша в мусор, не потрудившись хотя бы убедиться в смерти питомца. Меж тем, стоило чуть присмотреться, и оказалось, что он жив, пусть и чудовищно травмирован.Что произошло с малышом, даже страшно угадывать. Но после того, как «покойника» осмотрели ветврачи, у него были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом челюсти, раздробленный таз, безнадёжно травмированный глаз. Как часто бывает в Екатеринбурге с животными в таком плачевном состоянии, котёнок оказался под опекой приюта «Клякса» и под наблюдением у ветеринарного доктора Вячеслава Тебенькова.Мойша — как назвали полуживого котёнка — в очень тяжёлом состоянии. Но выкарабкаться с того света и прожить свой кошачий век у него есть. Сейчас ему переливают кровь от доноров и проводят необходимые операции.Помочь «Кляксе» оплатить медицинские процедуры и уход за воскрешаемым Мойшей можно по указанным ниже реквизитам: