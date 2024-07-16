Пилот «Уральских авиалиний», совершивший посадку на поле, готовится к возвращению в небо

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Второй пилот «Уральских авиалиний», Эдуард Семенов, который в июне совершил экстренную посадку Airbus A320 на пшеничном поле под Новосибирском, близок к возвращению к своей профессиональной деятельности. Сейчас Семенов проходит курс восстановления, который включает тренировки на симуляторе, медицинские обследования и психологическую оценку, об этом сообщила авиакомпания телеграм-каналу «Авиаторщина».Согласно информации от представителей «Уральских авиалиний», процесс возвращения пилота к полетам идет по заранее утвержденному плану. Авиакомпания подчеркивает, что не создает препятствий для его восстановления, однако отмечает, что это требует времени и тщательной проверки уровня подготовки.Супруга пилота, Анна Семенова, в разговоре с журналистами издания Е1.RU рассказала, что Эдуард уже прошел врачебно-летную экспертную комиссию этой весной и ежедневно посещает авиакомпанию для подготовки. Она также отметила, что пилот больше не работает таксистом, сосредоточившись на возвращении к своей основной профессии.