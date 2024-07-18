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Из Екатеринбурга в Камбоджу уже этой осенью могут появиться рейсы
Фото: Юлия Кольтенберг
Уже этой осенью из Екатеринбурга могут появиться прямые рейсы в Камбоджу. Аэропорт «Кольцово» сообщил, что в ноябре в расписание планируется добавить новые рейсы, организованные казахстанской авиакомпанией SCAT Airlines.
Полеты планируются с интервалом в десять дней, что позволит жителям Екатеринбурга и ближайших регионов значительно упростить путешествие в этот удивительный уголок Юго-Восточной Азии.
Инициатором запуска новых рейсов стал туроператор OneClick Travel, который готовит специальную программу туров в Камбоджу. Стоимость билетов и туров пока остаётся неизвестной.
Полеты планируются с интервалом в десять дней, что позволит жителям Екатеринбурга и ближайших регионов значительно упростить путешествие в этот удивительный уголок Юго-Восточной Азии.
Инициатором запуска новых рейсов стал туроператор OneClick Travel, который готовит специальную программу туров в Камбоджу. Стоимость билетов и туров пока остаётся неизвестной.
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