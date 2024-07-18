Новая зарядная станция появится в Екатеринбурге





— писано в пресс-релизе В уральской столице есть 14 зарядных станций. Сейчас их сеть активно расширяется. На прошедшей в июле выставке «Иннопром» Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и концерн «Уралвагонзавод» подписали соглашение о создании в мегаполисе новых станций,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Кольцово появится новая зарядная станция для электромобилей — муниципалитет выдал все необходимые разрешения для ее создания и подключения. Документ, регулирующий права пользования земельным участком для городской сетевой компании, уже подписан. Об этом сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга.Как заявляет департамент новая зарядная станция разместится на улице Ракетной, 1 и займет площадь около 68 квадратных метров. К ней будет подведен кабель напряжением 0,4 киловольта. Для обеспечения стабильной работы станции, в переулке Вечернем установят трансформаторную подстанцию. На строительство потребуется три месяца.