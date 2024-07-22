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Гроза вынудила самолеты приземлиться в Челябинске вместо Кольцово
Фото: Юлия Кольтенберг
Гроза над аэропортом Кольцово привела к изменению маршрутов сразу двух рейсов. Самолеты, летевшие из Благовещенска и Москвы, вынуждены были сделать посадку в Челябинске.
Неблагоприятные погодные условия, обрушившиеся на Свердловскую область, вынудили экипажи обоих лайнеров принять решение о временном приземлении на запасном аэродроме.
Неблагоприятные погодные условия, обрушившиеся на Свердловскую область, вынудили экипажи обоих лайнеров принять решение о временном приземлении на запасном аэродроме.
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— сообщает пресс-служба Кольцово
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