Топ-5 прибыльных идей для летнего бизнеса в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито Услуг выявили самые перспективные направления для сезонного бизнеса в 2024 году. Исследование основывалось на анализе спроса и предложения различных услуг, выявив ниши с высоким потенциалом роста.Сапсерфинг набирает популярность среди екатеринбуржцев благодаря доступности и отсутствию необходимости в специальной физической подготовке. В июне 2024 года спрос на аренду сапбордов увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом, тогда как предложение выросло лишь на 19%. Прокат сапов и организация SUP-прогулок требуют минимальных вложений и быстро окупаются. Час аренды сапборда в Екатеринбурге стоит от 500 до 900 рублей, а открытие сап-станции с инструктажем и обучением — перспективный бизнес.Спрос на аренду катамаранов в июне 2024 года утроился по сравнению с маем, тогда как предложение выросло всего на 24%. Час аренды катамарана стоит около 1300 рублей. Важно учесть, что для этого бизнеса необходимо заключить договор водопользования с местной администрацией и обеспечить безопасность клиентов, используя новые плавсредства. Правильное количество катамаранов также играет ключевую роль в успехе бизнеса.Организация рыбалки становится все более популярной, с ростом интереса на 24% в июне 2024 года по сравнению с январем. Предприниматели предоставляют клиентам снасти, приманки и знания о лучших местах для рыбалки. Стоимость шести часов рыбалки начинается от 1500 рублей с человека. При наличии катера цена возрастает, но такие туры остаются востребованными среди любителей рыбалки без собственного снаряжения и опыта.Однодневные походы пользуются популярностью среди жителей Екатеринбурга. Интерес к организации таких походов в июне 2024 года вырос на 19% по сравнению с маем, тогда как предложение увеличилось всего на 8%. Для успешного ведения этого бизнеса требуется отличное знание местности, навыки установки палаток, приготовления пищи на костре и оказания первой медицинской помощи.Организация водных сплавов по рекам на байдарках, каяках и других плавсредствах стремительно набирает популярность. С января 2024 года интерес к этой услуге увеличился на 89%, в то время как количество предложений выросло в 2,8 раза.