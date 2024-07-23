В Свердловской области уголовные дела в отношении мигрантов чаще всего касаются взяточничества и преступлений против половой неприкосновенности





— сообщает пресс-служба СКР

А.И. Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений по тематике совещания. В частности, и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области К.В. Мирошниченко доложил о результатах рассмотрения сообщений, выявленных в результате мониторинга СМИ и соцмедиа, о противоправной деятельности мигрантов. Также он охарактеризовал уровень преступности приезжих на подведомственной территории, назвав преступления против половой неприкосновенности и взяточничество наиболее распространенными,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области расследования уголовных дел в отношении мигрантов чаще всего касаются взяточничества и преступлений против половой неприкосновенности. Об этом сообщили главе СК России Александру Бастрыкину на совещании, где были заслушаны доклады представителей различных регионов.По итогам обсуждения, Бастрыкин поручил следователям подготовить рекомендации для губернаторов по введению дополнительных ограничений в сфере трудовой занятости мигрантов.Согласно данным Следственного комитета, в прошлом году иностранные граждане совершили 21 тысячу преступлений, что на 6% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, число тяжких преступлений возросло на 11%.