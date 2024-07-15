Центральная больница Екатеринбурга ежедневно принимает по 10-15 самокатчиков и 3-5 пешеходов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Центральная городская больница № 2 ежедневно принимает по 10-15 травмированных самокатчиков и 3-5 пострадавших пешеходов. Федор Горбунов, травматолог-ортопед из ЦГБ № 2, поделился с Официальным порталом города информацией о наиболее частых травмах, получаемых при катании на электросамокатах.«С мая и до конца лета к нам ежедневно поступают 10-15 любителей электросамокатов, начиная от детей и заканчивая людьми в возрасте 50-60 лет», – рассказал доктор Горбунов. По его словам, чаще всего пациенты страдают от ушибов мягких тканей, травм лица, повреждений верхних и нижних конечностей, таких как коленные и локтевые суставы, а также от вывихов и переломов костей. Самые опасные травмы включают переломы и черепно-мозговые травмы.Кроме того, травматолог отметил, что в больницу ежедневно обращаются 3-5 человек, пострадавших от наездов самокатов, в основном это пожилые люди.Горбунов заявил порталу, что с появлением электросамокатов число травмированных значительно возросло. Хоть ранее поступали с травмами от велосипедов и мотоциклов, но такого масштаба не было. В отличие от самокатов, велосипеды и мотоциклы имеют более устойчивую конструкцию, обеспечивающую опору для ног и сидячее положение водителя, объясняет доктор.