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Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике

21.20 Вторник, 23 июля 2024
Фото: Елена Суркова / ветклиника «ЗооСпец»
Сова стала очередной пациенткой екатеринбургской ветеринарной клиники «ЗооСпец». Её, беспомощную, нашли неравнодушные люди в лесу и взяли на себя заботу о дальнейшей судьбе травмированной птицы.

В ветклинике «ЗооСпец» сову, которая оказалась из вида сплюшек, тщательно осмотрели и провели ряд анализов. Исследования показали целый «букет» заболеваний, вполне обычный для вольных жителей фауны. У сплюшки нашли протозооз, системную бактериальную инфекцию, клебсиллёз, да ещё и воспаление лёгких. Но всё это — полбеды. В большинстве случаев птичку можно было бы подлечить, да отпустить восвояси. Но не в этот раз. К сожалению, сова остаток жизни проживёт в неволе — ей пришлось ампутировать часть крыла.

При осмотре травмированного органа выяснилось, что крылышко у сплюшки уже охвачено сухим некрозом. В «ЗооСпеце» провели операцию по удалению левого крыла до локтевого сустава. Летать сплюшка уже больше никогда не сможет. Впрочем, опыт показывает, что даже дикие, однокрылые птицы проживают вполне счастливую жизнь в условиях человеческого жилья. Для этого нужны лишь добрые и заботливые люди, которые обеспечат пернатому инвалиду сытный корм и уютный кров. А у данной бедолаги такие покровители есть.

После успешной операции, проведённой доктором Никитой Мельниковым, сплюшку забрали к себе домой те же люди, что и привезли её из леса. По их словам, птица после ампутации оправилась и чувствует себя, судя по всему, вполне неплохо.

Напомним, что ветклиника «ЗооСпец», расположенная в Пионерском районе Екатеринбурга, специализируется на лечении птиц и экзотических животных. В случае, если вы нашли травмированную птицу, «ЗооСпец» — самый надёжный способ найти опытного орнитолога. Но предварительно нужна запись по телефонам +7 932 123-55-03 или +7 (343) 361-64-56. Клиника работает без выходных.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
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