В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вмешательство прокуратуры понадобилось, чтобы в Новой Ляле провели ремонт детского сада. Прошедшая перед этим проверка помещений детского учреждения выявила нарушения, связанные с состоянием помещений.Речь идёт о детском саде №15, который носит название «Берёзка». Он расположен на улице Бажова посёлка Лобва, что относится к Новолялинскому городскому округу. Представители местной прокуратуры посетили детсад с проверкой исполнений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди обнаруженных нарушений были многочисленные дефекты плитки, которой были отделаны стены буфетных, туалетных помещений. Характер этих дефектов был таков, что уборщицы не могли нормально мыть стены моющими и дезинфицирующими средствами.По результатам проверки прокуратура Новолялинского района направила в Верхотурский районный суд исковое заявление о возложении на МАДОУ НГО «Детский сад № 15 «Березка» обязанности устранить выявленные нарушения. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. И сегодня стало известно, что в дошкольном образовательном учреждении провели ремонт, заменив плиточное покрытие стен. Были устранены и другие нарушения. Так, для детсадика закупили оборудование для обеззараживания воздуха, которое отсутствовало в помещениях трёх групп, в раздевалке бассейна и в мясо-рыбном цехе.О данном случае рассказали в прокуратуре Свердловской области.