Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе

2898 — игнорирование ремней безопасности,

671 — незаконная тонировка на стёклах автомобилей,

569 — выезда на «встречку»,

271 — управление транспортным средством без водительских прав,

256 — перевозка малолетних пассажиров не в специализированных детских креслах,

189 — непредоставление преимущества пешеходам,

153 — управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе чуть меньше нарушений правил дорожного движения зафиксировали автоинспекторы на территории Свердловской области. Если обычно, согласно сводкам Госавтоинспекции, оформляется около девяти с половиной тысяч нарушений, то в период с 15 по 21 июля сотрудники ГИБДД пресекли «всего» 9382 случая.На долю пешеходов в опубликованной сводке приходится 677 нарушений и в 8705 случаях правила нарушали водители. Из них 77 управляли автобусами. Сто шестьдесят четыре нарушения совершили велосипедисты и 50 — «байкеры». Если же рассматривать список нарушений, то их «рейтинг» выглядит следующим образом:Вместе с тем, за тот же период комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали гораздо больше нарушений — 153 957. По всем этим фактам вынесены постановления о наложении административного наказания, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.