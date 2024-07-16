Возрастное ограничение 18+

Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе

18.59 Вторник, 23 июля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На прошлой неделе чуть меньше нарушений правил дорожного движения зафиксировали автоинспекторы на территории Свердловской области. Если обычно, согласно сводкам Госавтоинспекции, оформляется около девяти с половиной тысяч нарушений, то в период с 15 по 21 июля сотрудники ГИБДД пресекли «всего» 9382 случая.

На долю пешеходов в опубликованной сводке приходится 677 нарушений и в 8705 случаях правила нарушали водители. Из них 77 управляли автобусами. Сто шестьдесят четыре нарушения совершили велосипедисты и 50 — «байкеры». Если же рассматривать список нарушений, то их «рейтинг» выглядит следующим образом:

2898 — игнорирование ремней безопасности,
671 — незаконная тонировка на стёклах автомобилей,
569 — выезда на «встречку»,
271 — управление транспортным средством без водительских прав,
256 — перевозка малолетних пассажиров не в специализированных детских креслах,
189 — непредоставление преимущества пешеходам,
153 — управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.


Вместе с тем, за тот же период комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали гораздо больше нарушений — 153 957. По всем этим фактам вынесены постановления о наложении административного наказания, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Уровень нарушений ПДД в Свердловской области повторил прошлый показатель
16 июля 2024
ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
20 июля 2024
Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
19 июля 2024
В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
22 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:20 Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике
20:51 Суды Свердловской области завалены уголовными делами
19:45 Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик
19:21 В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»
18:59 Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
18:25 Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
17:34 Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году
16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
16:22 Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
15:51 85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спасли огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
11:18 Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги
10:49 СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты
10:22 В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину
09:48 Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск
09:21 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
19:18 Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
18:43 В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
Все новости Свердловской области
18:34 ГД расширила критерии, по которым организации могут признать нежелательными в РФ
17:24 Депутат ГД предлагает платить по 100 тысяч за сообщения о мигрантах нелегалах
16:23 Госдума приняла закон об уголовном наказании за пропаганду наркотиков
15:39 Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера
14:59 Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества
13:37 Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
Все новости России и мира
21:20 Сплюшку подлечили в екатеринбургской ветклинике
20:51 Суды Свердловской области завалены уголовными делами
19:45 Пожилую женщину убил «взбесившийся» в Нижней Салде грузовик
19:21 В посёлке Новой Ляли детский садик отремонтировали после прокурорского «наезда»
18:59 Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
18:25 Баночку с героином нашли у подозрительного прохожего на Уралмаше
17:34 Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году
16:55 На первоуральца, пришедшего на детский праздник с ножом, возбудили уголовное дело
16:22 Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
15:51 85% пожаров в лесах Свердловской области тушат в первые сутки
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
14:19 Разработка ученых Пермского политеха автоматизирует создание карт раскроя на производствах
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спасли огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
11:25 Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов
11:18 Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги
10:49 СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты
10:22 В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину
09:48 Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск
09:21 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK