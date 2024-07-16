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Более 9 тысяч нарушений ПДД пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На прошлой неделе чуть меньше нарушений правил дорожного движения зафиксировали автоинспекторы на территории Свердловской области. Если обычно, согласно сводкам Госавтоинспекции, оформляется около девяти с половиной тысяч нарушений, то в период с 15 по 21 июля сотрудники ГИБДД пресекли «всего» 9382 случая.
На долю пешеходов в опубликованной сводке приходится 677 нарушений и в 8705 случаях правила нарушали водители. Из них 77 управляли автобусами. Сто шестьдесят четыре нарушения совершили велосипедисты и 50 — «байкеры». Если же рассматривать список нарушений, то их «рейтинг» выглядит следующим образом:
Вместе с тем, за тот же период комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали гораздо больше нарушений — 153 957. По всем этим фактам вынесены постановления о наложении административного наказания, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
На долю пешеходов в опубликованной сводке приходится 677 нарушений и в 8705 случаях правила нарушали водители. Из них 77 управляли автобусами. Сто шестьдесят четыре нарушения совершили велосипедисты и 50 — «байкеры». Если же рассматривать список нарушений, то их «рейтинг» выглядит следующим образом:
2898 — игнорирование ремней безопасности,
671 — незаконная тонировка на стёклах автомобилей,
569 — выезда на «встречку»,
271 — управление транспортным средством без водительских прав,
256 — перевозка малолетних пассажиров не в специализированных детских креслах,
189 — непредоставление преимущества пешеходам,
153 — управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
671 — незаконная тонировка на стёклах автомобилей,
569 — выезда на «встречку»,
271 — управление транспортным средством без водительских прав,
256 — перевозка малолетних пассажиров не в специализированных детских креслах,
189 — непредоставление преимущества пешеходам,
153 — управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Вместе с тем, за тот же период комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали гораздо больше нарушений — 153 957. По всем этим фактам вынесены постановления о наложении административного наказания, — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
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