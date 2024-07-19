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Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году

17.34 Вторник, 23 июля 2024
Фото: «Атомстойкомплекс»
Достроить здание новой поликлиники детской городской клинической больницы № 9 на улице Готвальда в Железнодорожном районе Екатеринбурга обещают к третьему кварталу 2025 года.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, на данный момент завершается возведение железобетонных конструкций четвёртого этажа, продолжается кирпичная кладка стен второго этажа. Скоро рабочие должны будут приступить к кровельным работам и устройству наружных инженерных сетей.

Отмечается, что здание было спроектировано таким образом, чтобы персонал и пациенты, а также больные и здоровые дети не пересекались друг с другом. Для этого для неотложной помощи предусмотрели размещение фильтр-бокса на первом этаже, куда пациенты с симптомами болезней могут попасть, минуя центральный вестибюль. Там их сразу будут принимать дежурные врачи. Согласно проекту, общая площадь поликлиники составляет около 7500 квадратных метров.

«По заказу областного Управления капитального строительства работы ведёт "Атомстройкомплекс". По условиям контракта поликлиника должна быть готова через год – в третьем квартале 2025 года»,

– сообщили в областном ДИПе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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