Новую поликлинику ДГКБ №9 в Екатеринбурге обещают достроить в 2025 году





– сообщили в областном ДИПе. «По заказу областного Управления капитального строительства работы ведёт "Атомстройкомплекс". По условиям контракта поликлиника должна быть готова через год – в третьем квартале 2025 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Достроить здание новой поликлиники детской городской клинической больницы № 9 на улице Готвальда в Железнодорожном районе Екатеринбурга обещают к третьему кварталу 2025 года.По словам исполняющего обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, на данный момент завершается возведение железобетонных конструкций четвёртого этажа, продолжается кирпичная кладка стен второго этажа. Скоро рабочие должны будут приступить к кровельным работам и устройству наружных инженерных сетей.Отмечается, что здание было спроектировано таким образом, чтобы персонал и пациенты, а также больные и здоровые дети не пересекались друг с другом. Для этого для неотложной помощи предусмотрели размещение фильтр-бокса на первом этаже, куда пациенты с симптомами болезней могут попасть, минуя центральный вестибюль. Там их сразу будут принимать дежурные врачи. Согласно проекту, общая площадь поликлиники составляет около 7500 квадратных метров.