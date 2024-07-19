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Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
Фото: Владислав Постников
Завтра, 24 июля, специалисты СвЖД будут проводить аварийные работы на железнодорожном переезде в районе 55-го километра трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» под посёлком Марамзино, в связи с чем проезд будет организован по одной полосе.
Планируется, что аварийные работы начнутся в 08.00 и закончатся в 17.00.
«Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.
Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута»,
Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута»,
– сообщает «Уралуправтодор» Свердловской области.
Планируется, что аварийные работы начнутся в 08.00 и закончатся в 17.00.
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