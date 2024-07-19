Водителей предупреждают о ремонте железнодорожного переезда на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»



Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута»,



– сообщает «Уралуправтодор» Свердловской области. «Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Завтра, 24 июля, специалисты СвЖД будут проводить аварийные работы на железнодорожном переезде в районе 55-го километра трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» под посёлком Марамзино, в связи с чем проезд будет организован по одной полосе.Планируется, что аварийные работы начнутся в 08.00 и закончатся в 17.00.