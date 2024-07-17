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Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
Фото: Владислав Постников
Компания «ЭСК «Энергомост» из Екатеринбурга выплатила задолженность перед 2 433 работниками после нагоняя от прокуратуры Железнодорожного района.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, долг образовался из-за невыплаченных в начале июня зарплат. Общая сумма задолженности перед сотрудниками превышала 80,4 миллиона рублей. В связи с этим на компанию было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат), по результатам которого организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Также надзорное ведомство внесло генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений федерального законодательства, после чего работникам выплатили обещанную зарплату.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, долг образовался из-за невыплаченных в начале июня зарплат. Общая сумма задолженности перед сотрудниками превышала 80,4 миллиона рублей. В связи с этим на компанию было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат), по результатам которого организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Также надзорное ведомство внесло генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений федерального законодательства, после чего работникам выплатили обещанную зарплату.
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