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В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры и СК выясняют обстоятельства инцидента, который произошёл вчера в автобусе 93-го маршрут, где, по словам очевидцев, кондукторша ударила одну из девочек головой об кресло перед ней и вырвала клок волос.
Как рассказали пострадавшие подростки в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», у них не было денег, но за них согласилась заплатить женщина. Однако, как они утверждают, кондукторша всё равно стала требовать с них оплату за проезд. Тогда, со слов ребят, за них предложил заплатить ещё раз уже мужчина, но кондукторша, предположительно, этого не услышала и напала на детей.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. СК проверит инцидент на статью 116 УК РФ о «побоях».
Как рассказали пострадавшие подростки в телеграм-канале «Злой Екатеринбург», у них не было денег, но за них согласилась заплатить женщина. Однако, как они утверждают, кондукторша всё равно стала требовать с них оплату за проезд. Тогда, со слов ребят, за них предложил заплатить ещё раз уже мужчина, но кондукторша, предположительно, этого не услышала и напала на детей.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению сотрудниками компании-перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров в общественном транспорте, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. СК проверит инцидент на статью 116 УК РФ о «побоях».
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