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Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов

11.42 Вторник, 23 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Екатеринбург станет одним из городов, для которого в рамках волонтёрского проекта «Попутчица» создают карту маршрутов, в которой будут отображаться безопасные и небезопасные места для женщины.

Проект «Попутчица» сотрудничает с правозащитниками, а сами участницы проекта сталкивались с насилием на улицах, поэтому, как заявляют в команде, они знают вопрос изнутри.

Карту делают на базе сервиса Mapbox, позволяющего анонимно устанавливать метки. Ожидается, что она заработает с 26 июля. Добавлять отметки девушки смогут через телеграм-бота проекта или через специальную форму.

Также команда проекта предлагает девушкам присоединиться к чату, где они смогут найти себе попутчик, чтобы безопаснее чувствовать себя в пути и обмениваться информацией об опасных местах и ситуациях на улицах. Кроме этого, там предлагают обращаться за помощью, если начинает грозить опасность. Среди организаторов также есть специалистка, которая профессионально занимается безопасностью данных. Как пишет It's My City, она проверяет аккаунты, которые хотят добавиться в чат, чтобы внутри сообщества не оказалось злоумышленников.

Пока что такая карта запускается пилотно в трёх городах: в Екатеринбурге, в Калининграде и Санкт-Петербурге. Если проект будет востребованным, карты будут делать и для других городов. Также в планах команды создание специального приложения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:21 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
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17:35 Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
17:15 Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
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