В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина

Движение будет ограничено:

– по улице Красных Командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина – по 15 августа;

– по улице Бабушкина от Красных командиров до Лобкова – по 15 августа;

– по улице Бабушкина от дома № 24 по Бабушкина до Энтузиастов – по 30 октября;

– по улице Бабушкина от Энтузиастов до дома № 45 по Бабушкина – по 30 октября.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» попросили дать им больше времени для завершения модернизации магистральных тепловых сетей на улице Бабушкина, в связи с чем сроки перекрытия улицы продлили.Объезжать перекрытые участки в мэрии предлагают по проспекту Космонавтов, улицам Краснофлотцев, Бабушкина и Фронтовых Бригад.