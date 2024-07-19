Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
Фото: Юлия Кольтенберг
Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» попросили дать им больше времени для завершения модернизации магистральных тепловых сетей на улице Бабушкина, в связи с чем сроки перекрытия улицы продлили.
Объезжать перекрытые участки в мэрии предлагают по проспекту Космонавтов, улицам Краснофлотцев, Бабушкина и Фронтовых Бригад.
Движение будет ограничено:
– по улице Красных Командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина – по 15 августа;
– по улице Бабушкина от Красных командиров до Лобкова – по 15 августа;
– по улице Бабушкина от дома № 24 по Бабушкина до Энтузиастов – по 30 октября;
– по улице Бабушкина от Энтузиастов до дома № 45 по Бабушкина – по 30 октября.
– по улице Красных Командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина – по 15 августа;
– по улице Бабушкина от Красных командиров до Лобкова – по 15 августа;
– по улице Бабушкина от дома № 24 по Бабушкина до Энтузиастов – по 30 октября;
– по улице Бабушкина от Энтузиастов до дома № 45 по Бабушкина – по 30 октября.
Объезжать перекрытые участки в мэрии предлагают по проспекту Космонавтов, улицам Краснофлотцев, Бабушкина и Фронтовых Бригад.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию