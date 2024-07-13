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В Екатеринбурге двойную операцию пришлось делать брошенной кормящей кошке
Фото: телеграм-канал «Кляксы» / t.me/klyaksa_priyut
Очередной подопечной екатеринбургского зооприюта «Клякса» стала кошка с травмой глаза. Дело по спасанию животного осложнилось тем, что хвостатая дама выкармливала котёнка.
К сожалению, глаз кошке спасти не было никакой возможности. Зоодокторам оставалось лишь удалить давно травмированный и нефункционирующий орган, чтобы он не мешал жизни животного и не становился источником инфекции для всего организма. Во время операции по удалению глаза было принято решение сразу же провести вторую операцию — стерилизацию лишённого крова животного. Тем самым кошка избавлена от необходимости в скором времени получать вторую дозу наркоза (а, как известно, в операциях по стерилизации кошек именно анестезия — наиболее опасная часть).
После операции ожидаемо возникла проблема с прокормом Бонуса (так назвали прилагавшегося к одноглазой кошке котёнка). Стерилизация привела к тому, что молоко у пациентки исчезло и малыша пришлось выкармливать искусственно.
Сейчас кошкомаме с кошкоребёнком подыскивают новый дом. Желающие приютить их у себя, могут обращаться в «Кляксу» через телеграм-канал. Те же, кто имеет желание и финансовую возможность погасить долги приюта для травмированных животных переде ветклиникой, посильные суммы могут переводить по следующим реквизитам:
К сожалению, глаз кошке спасти не было никакой возможности. Зоодокторам оставалось лишь удалить давно травмированный и нефункционирующий орган, чтобы он не мешал жизни животного и не становился источником инфекции для всего организма. Во время операции по удалению глаза было принято решение сразу же провести вторую операцию — стерилизацию лишённого крова животного. Тем самым кошка избавлена от необходимости в скором времени получать вторую дозу наркоза (а, как известно, в операциях по стерилизации кошек именно анестезия — наиболее опасная часть).
После операции ожидаемо возникла проблема с прокормом Бонуса (так назвали прилагавшегося к одноглазой кошке котёнка). Стерилизация привела к тому, что молоко у пациентки исчезло и малыша пришлось выкармливать искусственно.
Сейчас кошкомаме с кошкоребёнком подыскивают новый дом. Желающие приютить их у себя, могут обращаться в «Кляксу» через телеграм-канал. Те же, кто имеет желание и финансовую возможность погасить долги приюта для травмированных животных переде ветклиникой, посильные суммы могут переводить по следующим реквизитам:
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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