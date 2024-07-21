В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку





рассказали заводчане в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». «Водитель прекрасно видел собаку и осознанно поехал прямо неё, и ничего у него не дрогнуло. Когда его стали допрашивать он сначала начал говорить, что хотел пропустить ее между колес. Потом – что не видел её, а позже сказал, что думал это просто мешок лежит…»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал уснувшую на дороге собаку, которая жила при Турбомоторном заводе. Работники предприятия уверены, что он сделал это специально.Известно, что погибшую собаку звали Жулькой. Она стала жить у завода четыре года назад, где о ней заботились. Там у неё была своя будка. Собака была полностью привита и стерильна. По словам сотрудников предприятия, все, кто работал там, знали о собаке и всегда притормаживали там, чтобы случайно не сбить. Любимица завода, кажется, тоже знала график работы, поэтому старалась не выходить лишний раз на проезжую часть и, как утверждают работники, улечься там могла лишь в выходной, когда и случилась трагедия.Сообщается, что машину, под колёсами которой погибла собака, в этот день никто не ждал. Пропуска на бетономешалку, как заявляется, на предприятии не было. Работники завода намерены обращаться в полицию.