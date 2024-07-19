Екатеринбург признан самым стильным городом России звездным стилистом

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Екатеринбург на сегодняшний момент один из самых стильных городов, а наверное самый стильный город в России, потому что там каждый третий человек — стилист. И правда, толковый, действующий стилист. В Екатеринбурге стилисты есть даже у собак,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Звездный стилист Николай Овечкин поделился своим мнением, что Екатеринбург заслуживает титула самого стильного города в стране. Такое заявление он сделал во время участия в шоу «ОК на связи!», где рассказал о своих впечатлениях от модны в разных регионах России.Он заявил, что город стал стильным благодаря сестрам Голомаздиным (12Storeez) и Нино Шаматава (Ushatava).