В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав





— сообщает пресс-служба СК Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело после обращения жительницы Талицы о нарушении жилищных прав ее семьи. Женщина, имеющая инвалидность, рассказала о длительном бездействии властей по вопросу предоставления жилья.В комментариях на странице приемной Председателя СК Бастрыкина жительница сообщила, что уже много лет ее семья не может добиться предоставления нового жилья. Сейчас они проживают в доме на улице Свердлова, построенном в 1932 году, который десять лет назад был признан аварийным. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, семья до сих пор не получила новое жилье и вынуждена оставаться в опасных условиях, опасаясь обрушения здания.