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В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело после обращения жительницы Талицы о нарушении жилищных прав ее семьи. Женщина, имеющая инвалидность, рассказала о длительном бездействии властей по вопросу предоставления жилья.
В комментариях на странице приемной Председателя СК Бастрыкина жительница сообщила, что уже много лет ее семья не может добиться предоставления нового жилья. Сейчас они проживают в доме на улице Свердлова, построенном в 1932 году, который десять лет назад был признан аварийным. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, семья до сих пор не получила новое жилье и вынуждена оставаться в опасных условиях, опасаясь обрушения здания.
В комментариях на странице приемной Председателя СК Бастрыкина жительница сообщила, что уже много лет ее семья не может добиться предоставления нового жилья. Сейчас они проживают в доме на улице Свердлова, построенном в 1932 году, который десять лет назад был признан аварийным. Несмотря на судебное решение, вынесенное в прошлом году, семья до сих пор не получила новое жилье и вынуждена оставаться в опасных условиях, опасаясь обрушения здания.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования,
— сообщает пресс-служба СК
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