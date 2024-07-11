В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По улицам Екатеринбурга начал курсировать новый электробус под названием «Генерал», который был представлен на выставке «Иннопром». Об этом компания «ПК Транспортные системы» сообщила «КП-Екатеринбург».Этот электробус сейчас обслуживает маршрут №50 в Академическом районе. В настоящее время идет его тестовая эксплуатация.Во время проведения выставки «Иннопром» электробус «Генерал» использовался в качестве шаттла, перевозившего участников международной промышленной выставки от станции метро «Ботаническая» до выставочного центра Екатеринбург-Экспо.