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В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»
Фото: Владислав Постников
По улицам Екатеринбурга начал курсировать новый электробус под названием «Генерал», который был представлен на выставке «Иннопром». Об этом компания «ПК Транспортные системы» сообщила «КП-Екатеринбург».
Этот электробус сейчас обслуживает маршрут №50 в Академическом районе. В настоящее время идет его тестовая эксплуатация.
Во время проведения выставки «Иннопром» электробус «Генерал» использовался в качестве шаттла, перевозившего участников международной промышленной выставки от станции метро «Ботаническая» до выставочного центра Екатеринбург-Экспо.
Этот электробус сейчас обслуживает маршрут №50 в Академическом районе. В настоящее время идет его тестовая эксплуатация.
Во время проведения выставки «Иннопром» электробус «Генерал» использовался в качестве шаттла, перевозившего участников международной промышленной выставки от станции метро «Ботаническая» до выставочного центра Екатеринбург-Экспо.
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