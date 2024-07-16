В Ельцин Центре можно взять набор для пикника





— написано в социальных сетях заведения Корзинку и плед для пикника можно получить в Engels 1991 у менеджера при заказе блюд с собой,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Engels 1991 в Ельцин Центре при заказе на вынос бесплатно предоставляют плетеные корзинки и пледы — можно устроить пикник на набережной.Депозит не требуется, и времени на использование нет ограничений, но позже нужно вернуть оборудование для пикника. Набор выдается от любой суммы заказа.