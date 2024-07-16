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В Ельцин Центре можно взять набор для пикника

18.12 Суббота, 20 июля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Engels 1991 в Ельцин Центре при заказе на вынос бесплатно предоставляют плетеные корзинки и пледы — можно устроить пикник на набережной.

Депозит не требуется, и времени на использование нет ограничений, но позже нужно вернуть оборудование для пикника. Набор выдается от любой суммы заказа.

Корзинку и плед для пикника можно получить в Engels 1991 у менеджера при заказе блюд с собой,

— написано в социальных сетях заведения


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:12 В Ельцин Центре можно взять набор для пикника
17:35 ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
17:10 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре
16:38 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 85 гектар
16:03 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает редакционная кошка Майя
15:21 Екатеринбуржцы активно пользуются озонированием, холодным и сухим туманом
14:32 В Верхней Пышме провели огромный хоровод
12:54 Роспотребнадзор проверяет воду в Екатеринбурге после массовых жалоб на вонь
11:23 Парень сорвался с балкона многоэтажки и погиб
11:03 Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка сможет встать на ноги
21:52 В Екатеринбурге разыскивают «волшебника» в белом вертолёте
20:27 Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург
19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
19:12 В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб
18:39 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга не стало ещё одного рынка
17:56 Сильные дожди и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:28 В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти
17:18 Журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу назначили 16 лет колонии строгого режима
16:54 Дорожники хотят успеть достроить дополнительные полосы на участке ЕКАД до конца года
16:19 Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
14:38 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре до 25 метров в секунду
14:11 Обвиняемому в шпионаже Эвану Гершковичу запросили 18 лет
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