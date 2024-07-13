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ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок»
ГИБДД Екатеринбурга и добровольцы провели проверку соблюдения ПДД самокатчиками и велосипедистами. Мероприятие охватило всю территорию города Екатеринбурга.
Всего за пару часов проведения рейда было зафиксировано и пресечено 43 нарушения ПДД: среди них 12 нарушений со стороны водителей СИМ, 7 — пешеходов, 5 — велосипедистов, и 12 — несовершеннолетних участников дорожного движения. Основные нарушения касались того, что водители СИМ не спешивались на пешеходных переходах при пересечении проезжей части.
Всего за пару часов проведения рейда было зафиксировано и пресечено 43 нарушения ПДД: среди них 12 нарушений со стороны водителей СИМ, 7 — пешеходов, 5 — велосипедистов, и 12 — несовершеннолетних участников дорожного движения. Основные нарушения касались того, что водители СИМ не спешивались на пешеходных переходах при пересечении проезжей части.
Госавтоинспекция г. Екатеринбурга призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД, обязательно спешиваться с СИМ и велосипеда при пересечении проезжей части,
— передает телеграм-канал «Патрульный участок»
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