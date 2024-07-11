Екатеринбуржцы активно пользуются озонированием, холодным и сухим туманом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито Услуг выяснили, какие виды дезинсекции и дезинфекции чаще всего заказывают летом. Наиболее востребованной услугой в этой области в июне 2024 года стало озонирование. Эта технология позволяет дезинфицировать и обеззараживать поверхности, воздух и воду. Суть озонирования заключается в воздействии озона на вредные для здоровья бактерии, вирусы и грибки. С июня 2023 по июнь 2024 года спрос на такие услуги вырос в 7 раз, а предложение увеличилось почти в 2 раза.Также после зимнего перерыва и в период ремонтов жители Екатеринбурга активно заказывают холодный туман для своих домов. Этот метод обработки помещений помогает избавиться от различных насекомых: тараканов, муравьев, клопов, блох и многих других. Холодным туманом можно обрабатывать помещения, где живут люди и животные. За год спрос на эту услугу в Екатеринбурге вырос почти в 7 раз, в то время как предложение увеличилось почти в 2 раза.Для устранения вредителей и неприятных запахов также используют сухой туман. За год спрос на эти услуги увеличился в 5 раз, а мастера стали предлагать свои услуги почти в 3 раза чаще. Сухой туман представляет собой нагретую ароматическую жидкость. Ароматические компоненты не только поглощают все неприятные запахи, но и дезинфицируют помещение от вирусов и бактерий. Системы сухого тумана выбирают для обработки помещений или салонов автомобилей.