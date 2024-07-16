Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка сможет встать на ноги

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем Эльвира Дворникова сможет восстановиться при соблюдении всех реабилитационных рекомендаций. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в своем телеграм-канале.Бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Максимом Гончаровым провела сложнейшую экстренную операцию. Самое современное оборудование и высочайшая квалификация медиков позволили стабилизировать позвоночник и снять компрессию спинного мозга.Сейчас у Эльвиры восстанавливается движение в конечностях. Она мечтает поскорее встать на ноги, чтобы вернуться к семье.Напомним, вертолёт Robinson R44, принадлежащий семье предпринимателей из Билимбая, потерпел крушение в лесу в пяти километрах от этого посёлка 12 июня. Пилот Игорь Чистовский получил менее тяжёлые травмы, чем Дворникова, он был после аварии в сознании, но также попал в больницу.