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Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка сможет встать на ноги
Фото: телеграм-канал «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области»
Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем Эльвира Дворникова сможет восстановиться при соблюдении всех реабилитационных рекомендаций. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в своем телеграм-канале.
Бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Максимом Гончаровым провела сложнейшую экстренную операцию. Самое современное оборудование и высочайшая квалификация медиков позволили стабилизировать позвоночник и снять компрессию спинного мозга.
Сейчас у Эльвиры восстанавливается движение в конечностях. Она мечтает поскорее встать на ноги, чтобы вернуться к семье.
Напомним, вертолёт Robinson R44, принадлежащий семье предпринимателей из Билимбая, потерпел крушение в лесу в пяти километрах от этого посёлка 12 июня. Пилот Игорь Чистовский получил менее тяжёлые травмы, чем Дворникова, он был после аварии в сознании, но также попал в больницу.
Бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Максимом Гончаровым провела сложнейшую экстренную операцию. Самое современное оборудование и высочайшая квалификация медиков позволили стабилизировать позвоночник и снять компрессию спинного мозга.
Сейчас у Эльвиры восстанавливается движение в конечностях. Она мечтает поскорее встать на ноги, чтобы вернуться к семье.
Напомним, вертолёт Robinson R44, принадлежащий семье предпринимателей из Билимбая, потерпел крушение в лесу в пяти километрах от этого посёлка 12 июня. Пилот Игорь Чистовский получил менее тяжёлые травмы, чем Дворникова, он был после аварии в сознании, но также попал в больницу.
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