В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб

«Следователем СКР с подозреваемым проводилась, в том числе, и разъяснительная работа, которая заключалась в доведении до сведения фигуранта положений действующего законодательства о возможности прекращения уголовного преследования в связи с возмещением причинённого ущерба. По итогам этой работы подозреваемым, впервые привлекавшимся к уголовной ответственности за подобное деяние, приняты меры к погашению в полном объёме причинённого государству ущерба в виде налоговой недоимки, а также сумм начисленных пеней и штрафа. Следователем СКР после полного погашения подозреваемым ущерба, с учётом требований закона, принято решение о прекращении данного уголовного дела», — пишет пресс-служба следственного управления.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Заведение уголовного дела и разъяснительной беседы оказалось достаточно, чтобы руководитель коммерческой организации в Екатеринбурге заплатил налоги, которые копил много лет. Всего, с учётом набежавших пени и штрафов, он выплатил государству 1 миллиард 100 миллионов рублей.Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области, рассказавшее об этом случае, предпочло не упоминать, что же за компанию возглавляет злостный неплательщик налогов, но некоторые подробности этого случая раскрыло. Так, известно, что налоги в размере около 700 миллионов рублей накопились в период с 2016 по 2018 годы. Причём для того, чтобы отказаться от уплаты налогов, коммерсант шёл на предоставление в налоговый орган заведомо ложных сведений. Долго обманывать налоговиков всё равно не получилось, и к нему начали обращаться с требованием оплатить недостающее. Он продолжал уклоняться от выплат, пока не замаячило разбирательство в суде.Стоит отметить, что история эта может с екатеринбургским коммерсантом повториться, и очень скоро. Дело в том, что следственное управление рассматривает второе уголовное дело против того же человека. Оно уже касается более позднего периода, ведь он не начал платить налоги с наступлением 2019 года.