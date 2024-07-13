В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти



Женщина не любит разговаривать с незнакомыми людьми, от того, кто к ней обратится, может попытаться уйти, сама о помощи просить не будет»,



– пишут в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Надежда Кукарцева невысокого роста (150 см), сильно сутулится. Одета в бежевую куртку, серые брюки. Особое внимание – на районы Уралмаш и Пионерский, но сейчас она может находиться в любой части города.Женщина не любит разговаривать с незнакомыми людьми, от того, кто к ней обратится, может попытаться уйти, сама о помощи просить не будет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге второй день ищут 70-летнюю Надежду Кукарцеву. Вчера, 18 июля, она самовольно ушла Центральной городской больницы №7 на улице Вилонова, где проходила лечение. Сообщается, что у женщины проблемы с памятью и она плохо ориентируется в пространстве.У потерявшейся женщины с собой нет ни денег, ни проездного, поэтому, скорее всего она передвигается пешком. Горожан просят присматриваться к прохожим на улице. Кем-то из них может оказаться пропавшая.Всех, кто может что-либо знать о пропавшей пенсионерке, просят звонить на горячую линию отряда добровольцев по телефону: 8-800-700-54-52.