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В Екатеринбурге второй день ищут ушедшую из больницы пенсионерку с потерей памяти

17.28 Пятница, 19 июля 2024
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге второй день ищут 70-летнюю Надежду Кукарцеву. Вчера, 18 июля, она самовольно ушла Центральной городской больницы №7 на улице Вилонова, где проходила лечение. Сообщается, что у женщины проблемы с памятью и она плохо ориентируется в пространстве.

У потерявшейся женщины с собой нет ни денег, ни проездного, поэтому, скорее всего она передвигается пешком. Горожан просят присматриваться к прохожим на улице. Кем-то из них может оказаться пропавшая.

«Надежда Кукарцева невысокого роста (150 см), сильно сутулится. Одета в бежевую куртку, серые брюки. Особое внимание – на районы Уралмаш и Пионерский, но сейчас она может находиться в любой части города.
Женщина не любит разговаривать с незнакомыми людьми, от того, кто к ней обратится, может попытаться уйти, сама о помощи просить не будет»,

– пишут в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».


Всех, кто может что-либо знать о пропавшей пенсионерке, просят звонить на горячую линию отряда добровольцев по телефону: 8-800-700-54-52.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:49 В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами
15:15 В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе
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11:40 На железнодорожной станции под Нижнем Тагилом с нарушением хранились ртутьсодержащие лампы
11:09 В Свердловской области обещают закончить ремонт 15 школ и 40 медучреждений
10:41 Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
10:03 В Екатеринбурге накрыли бордель в элитном квартале города
09:29 До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге
21:50 На Эльмаше готовится к сносу многострадальная двухэтажка
21:21 В Белой Башне заиграет современная музыка
21:09 В Екатеринбурге открылся музей Миши Брусиловского
20:49 В отношении несовершеннолетнего вымогателя в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
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