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Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина
Фото: паблик-арт-программа «ЧО»
Жителей Екатеринбурга приглашают расписать забор в стиле Старика Б.У. Кашкина вокруг дома на улице Белинского, 11 в ближайшее воскресенье, 21 июля.
Общегородскую акцию проводит команда паблик-арт-программы «ЧО» вместе с издательством TATLIN и музеем Б.У. Кашкина. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Желающих будут ждать в 11.00 около Библиотеки Белинского.
Общегородскую акцию проводит команда паблик-арт-программы «ЧО» вместе с издательством TATLIN и музеем Б.У. Кашкина. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Желающих будут ждать в 11.00 около Библиотеки Белинского.
«Это настоящая легенда Екатеринбурга, один из символов уральского андеграунда, создатель всеобщего общества "Картинник", а также панк-скоморох, акционист и народный дворник России.
Старик Б.У. Кашин появился в 1980-е: до этого Евгений Малахин работал инженером-энергетиком и увлекался слайдовой фотографией. Затем он отказался от обычной работы, перешел на службу дворником и целиком посвятил себя творчеству»,
Старик Б.У. Кашин появился в 1980-е: до этого Евгений Малахин работал инженером-энергетиком и увлекался слайдовой фотографией. Затем он отказался от обычной работы, перешел на службу дворником и целиком посвятил себя творчеству»,
– рассказали в команде «ЧО».
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