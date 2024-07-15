Екатеринбуржцев зовут преобразить забор в духе Старика Б.У.Кашкина

– рассказали в команде «ЧО».

«Это настоящая легенда Екатеринбурга, один из символов уральского андеграунда, создатель всеобщего общества "Картинник", а также панк-скоморох, акционист и народный дворник России.Старик Б.У. Кашин появился в 1980-е: до этого Евгений Малахин работал инженером-энергетиком и увлекался слайдовой фотографией. Затем он отказался от обычной работы, перешел на службу дворником и целиком посвятил себя творчеству»,