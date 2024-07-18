В Академическом районе Екатеринбурга хотят построить сквер для наблюдения за птицами

Иллюстрация: «Ландшафтстрой Екатеринбург»





– рассказали в пресс-службе городской администрации. «Помимо этого, в сквере высадят 4 ивы "Памяти Миндовского", 24 сосны обыкновенных, 18 ив Ледебура, 5 яблонь Недзвецкого и 210 кустов кизильника блестящего, а также 130 квадратных метров колосняка песчаного и 101 квадратный метр канареечника тростникового»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге хотят построить «карманный парк» для наблюдения за птицами. Небольшой сквер под названием «Орнитолог», согласно планам городских властей, появится в Академическом районе на улице Цветоносной около детского сада №8.В настоящее время объявлен конкурс для поиска исполнителя работ, его определят 25 июля, сообщает мэрии.Идея сделать «карманный парк» возникла после общения с делегацией из Китая, поделившейся опытом благоустройства небольших зелёных зон. А назвать «Орнитологом» его решили из-за того, что в новом сквере планируют установить поилку для птиц и два держателя для кормушек, сделать которые предлагают сделать своими руками малышам из детского сада поблизости и жителям близлежащих домов.Для горожан же в сквере поставят 8 двусторонних лавочек и 7 урн.Ожидается, что наличие воды и большого количества зелени будет привлекать птиц в это место.