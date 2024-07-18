В Екатеринбурге хотят построить две новых улицы в Железнодорожном районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга хотят построить две новых улицы – Героев России и Беринга. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.Если говорить точнее, то улица Героев России уже существует. Однако её хотят переделать и продлить, чтобы она могла соединить улицы Челюскинцев и Черепанова, став параллельной улице Стрелочников. Согласно утверждённым проектам межевания и планировки, новая дорога будет иметь четыре полосы (по две в каждом направлении), а её длина составит почти 1,6 километра.Протяженность второй улицы, которую хотят строить, – Беринга – должна будет составить 620 метров. Она соединит улицы Челюскинцев и Черепанова около пересечения с переулком Выездным. Таким образом, с улицы Беринга можно будет проехать, минуя улицу Стрелочников.Также в планах реконструкция улиц Черепанова (1,5 километра), переулка Выездного (320 метров) и части улицы Стрелочников (130 метров).