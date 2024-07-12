В Свердловской области обещают закончить ремонт 15 школ и 40 медучреждений

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти решили отчитаться о капитальном ремонте в школах и больницах региона. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся в 15 образовательных и 40 медицинских учреждениях.По словам замгубернатора Павла Крекова, капитальный ремонт школ ведётся в Ирбитском районе, Горноуральском городском округе, Камышлове, Красноуфимске, Рефтинском, Талице, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Полевском, Новоуральском и Карпинске. Также практически готовы Байкаловская школа-интернат и школа в посёлке Пионерский. Их хотят открыть к 1 сентября. Ремонт в остальных образовательных учреждениях планируют закончить до конца текущего года. Всего на ремонт школ в этом году было выделено 1 миллиард рублей из федерального и 429 миллионов из областного бюджетов.На ремонт медучреждений Свердловской области выделили порядка 2 миллиардов рублей из федерального бюджета и почти 1 миллиард добавил регион. Отмечается, что ремонт уже завершён в поликлиниках Детской городской больницы Каменска-Уральского и Камышловской центральной районной больницы.Власти также намерены привести в порядок ещё 24 школы, что обещают сделать до конца 2026 года. Также в 2025 году планируется капитально отремонтировать ещё 79 медорганизаций, сообщает региональный департамент информполитики.