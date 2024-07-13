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Свердловские госавтоинспекторы проведут рейд по любителям выезжать на «встречку»
Фото: Владислав Постников
В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд по любителям выезжать на «встречку» в Свердловской области. Экипажи ДПС отравятся на самые аварийные участки и будут выискивать тех, кто нарушает правила обгона.
Рейд будет проходить с 19 по 21 июля.
Госавтоинспекторы призывают водителей не совершать опрометчивых выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, и необдуманных обгонов.
Рейд будет проходить с 19 по 21 июля.
«За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, налагается административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение административного правонарушения – лишение права управления на срок один год»,
– напомнили в областном УГИБДД.
Госавтоинспекторы призывают водителей не совершать опрометчивых выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, и необдуманных обгонов.
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