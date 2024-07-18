До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге строительство тепловой сети на улице Боевых Дружин затянется до конца лета. В мэрии сообщили о продлении сроков перекрытия.Речь идёт об участке улицы от Октябрьской революции до Февральской революции, где сейчас ведутся раскопки для строительства сети. Рабочие заверяют, что закончат 30 августа.Объехать зону перекрытия можно по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина. Общественный транспорт из-за перекрытия не страдает.