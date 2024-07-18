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До конца лета продлили сроки перекрытия улицы Боевых Дружин в Екатеринбурге

09.29 Пятница, 19 июля 2024
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге строительство тепловой сети на улице Боевых Дружин затянется до конца лета. В мэрии сообщили о продлении сроков перекрытия.

Речь идёт об участке улицы от Октябрьской революции до Февральской революции, где сейчас ведутся раскопки для строительства сети. Рабочие заверяют, что закончат 30 августа.

Объехать зону перекрытия можно по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина. Общественный транспорт из-за перекрытия не страдает.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:19 Жители Свердловской области стали чаще покупать крепкий алкоголь
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12:07 Екатеринбург на два дня останется без трамвайного движения в Солнечный и на Вторчермет
11:42 После инцидента в бывшем здании полиции в Нижнем Тагиле СК начал проверку
11:00 Глава СК поручил доложить ему о расследовании убийства екатеринбурженки её бывшим мужем-иностранцем
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