В Екатеринбурге до конца месяца закроют движение по улице Полковой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в связи с проведением газопровода на улице Полковой в посёлке Совхозный до конца месяца закроют дорожное движение в районе 8-го дома на улице Мостовой.Ограничения будут действовать с 20 по 30 июля, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Полковой – Предельной – Мостовой. В обратном направлении – по улицам Мостовой – Предельной – Полковой. На работе общественного транспорта перекрытие не скажется.