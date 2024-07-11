Пристававшего на улице к девушкам Дмитрия Гребёнкина всё-таки направили в психстационар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Дмитрия Гребёнкина, который приставал к девушкам на улицах Екатеринбурга, всё-таки оправили в психиатрический стационар.Такое решение принял Октябрьский районный суд ещё в мае, но защитник молодого человека подал апелляцию, настаивая на амбулаторной экспертизе, а не на стационарной. Однако Свердловский областной суд в итоге всё же решил, что определить психическое здоровье амбулаторно не представляется возможным и направил Гребёнкина в стационар.По итогам экспертизы должно решиться, понесёт ли Гребёнкин уголовную ответственность. Напомним, его обвиняют в нескольких эпизодах нанесения побоев (116 УК РФ) – молодой человек навязчиво пытался знакомиться на улицах с девушками, а после того как получал отказ, хватал их и бросал на землю.