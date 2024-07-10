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Екатеринбург на два дня останется без трамвайного движения в Солнечный и на Вторчермет

12.07 Четверг, 18 июля 2024
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге ради ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Титова и переулка Рижского на два дня закроют трамвайное движение в Солнечный и на Вторчермет.

Как сообщает «Гортрнас», с 20 июля 00.00 до 22 июля 05.00 трамваи до конечных станций «Вторчермет», «Керамическая», «Лучистая» ходить не будут. В связи с этим полностью отменяется маршрут №9 («Лучистая» — «Ботаническая»). Также изменится схема движения трамваев №1, №14, №15 и №17.

Маршруты будут следующими:
  • Трамвай №1: Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Белореченская — 8 Марта — Фучика — станция Ботаническая.
  • Трамвай № 14: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Фучика — ст. «Ботаническая».
  • Трамвай № 15: 40 лет ВЛКСМ — Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Ленина — Московская — Радищева 8 Марта — Фучика — ст. «Ботаническая».
  • Трамвай № 17: Ботаническая — Фучика — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:10 Коррумпированного патологоанатома из Краснотурьинска из-под стражи решено не отпускать
18:45 Свердловский союз кинематографистов устроит вечер памяти Шукшина в честь его юбилея
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