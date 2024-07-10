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Екатеринбург на два дня останется без трамвайного движения в Солнечный и на Вторчермет
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге ради ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Титова и переулка Рижского на два дня закроют трамвайное движение в Солнечный и на Вторчермет.
Как сообщает «Гортрнас», с 20 июля 00.00 до 22 июля 05.00 трамваи до конечных станций «Вторчермет», «Керамическая», «Лучистая» ходить не будут. В связи с этим полностью отменяется маршрут №9 («Лучистая» — «Ботаническая»). Также изменится схема движения трамваев №1, №14, №15 и №17.
Маршруты будут следующими:
Как сообщает «Гортрнас», с 20 июля 00.00 до 22 июля 05.00 трамваи до конечных станций «Вторчермет», «Керамическая», «Лучистая» ходить не будут. В связи с этим полностью отменяется маршрут №9 («Лучистая» — «Ботаническая»). Также изменится схема движения трамваев №1, №14, №15 и №17.
Маршруты будут следующими:
- Трамвай №1: Академика Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Белореченская — 8 Марта — Фучика — станция Ботаническая.
- Трамвай № 14: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Фучика — ст. «Ботаническая».
- Трамвай № 15: 40 лет ВЛКСМ — Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Ленина — Московская — Радищева 8 Марта — Фучика — ст. «Ботаническая».
- Трамвай № 17: Ботаническая — Фучика — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская.
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