На уральскую компанию завели уголовное дело за загрязнение почвы в Берёзовске

В связи с выявленными нарушениями Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде), — сообщает прокуратура Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» стало фигурантом уголовного дела, возбуждённого по материалам Свердловской природоохранной прокуратуры. Компанию обвиняют в загрязнении почвы на территории Берёзовского городского округа.Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки исполнения указанной компании запрета размещения отходов на мусорном полигоне в Берёзовском. На компанию также возлагалась обязанность провести рекультивацию полигона. Проверка показала, что за четыре года, прошедшие после суда по делу об этом полигоне, ООО «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» к рекультивации полигона так и не приступила, зато продолжила размещать на том же месте всё новые тонны мусора. Такая её деятельность уже привела к тому, что загрязнена оказалась почва не только под самим полигоном, но и на смежных территориях.