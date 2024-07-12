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На уральскую компанию завели уголовное дело за загрязнение почвы в Берёзовске

20.23 Среда, 17 июля 2024
Фото Антона Каптелова
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» стало фигурантом уголовного дела, возбуждённого по материалам Свердловской природоохранной прокуратуры. Компанию обвиняют в загрязнении почвы на территории Берёзовского городского округа.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки исполнения указанной компании запрета размещения отходов на мусорном полигоне в Берёзовском. На компанию также возлагалась обязанность провести рекультивацию полигона. Проверка показала, что за четыре года, прошедшие после суда по делу об этом полигоне, ООО «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» к рекультивации полигона так и не приступила, зато продолжила размещать на том же месте всё новые тонны мусора. Такая её деятельность уже привела к тому, что загрязнена оказалась почва не только под самим полигоном, но и на смежных территориях.

В связи с выявленными нарушениями Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде), — сообщает прокуратура Свердловской области.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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