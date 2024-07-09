Три экзотических обитателя Екатеринбургского зоопарка принесли потомство

«Малыш питается, в основном, молоком, но в его меню аккуратно вводится пища для взрослых. Рацион этих медлительных животных состоит в основном из листвы плодовых деревьев. Также они получают овощи, немного мяса куры, зелень и, очень дозировано, сезонные фрукты без косточек», — рассказывают в зоопарке.



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский зоопарк сегодня, 17 июля, объявил о том, что в недавнее время здесь разродилось сразу трое экзотических животных. Мамами стали самка ленивца и две «дамы» саймири.У пары двупалых ленивцев Боя и Ляли нынешний малыш уже не первый, — сообщают сотрудники зоопарка. Семейке так уютно в предоставленном жилье, что они охотно размножаются (при том, что обычно в неволе эти животные предпочитают оставаться без потомства). Пока неизвестно, малыша какого пола они «сделали» на этот раз, поскольку он ещё не отходит от мамы, а сотрудникам зоопарка не хочется лишний раз беспокоить счастливую семью.Потомство появилось также сразу у двух самочек обезьянок рода саймири. В природе эти животные обитают в тропических лесах. В Екатеринбурге им тоже создали условия достаточные, чтобы обезьянки начали плодиться. Пока их малыши ещё слишком малы, но очень быстро растут и крепнут, и уже начинают покидать мамины спины, чтобы самостоятельно пройтись по вольеру.И на счастливое семейство ленивцев, и на родителей с малышами саймири можно полюбоваться в павильоне «Западный» Екатеринбургского зоопарка.