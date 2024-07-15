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В царском крестном ходе приняли участие около 45 тысяч человек
Фото: Вечерние ведомости
Несколько десятков тысяч верующих прошлись крестным ходом от места убийства царской семьи в Екатеринбурге
По заявлению Екатеринбургской епархии, в крестном ходе приняли участие 45 тысяч человек.
Маршрут шествия, традиционно проводящегося в годовщину расстрела семьи последнего российского императора Николая II, частично совпадает со Старой Коптяковской дорогой, по которой тела убитых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членов императорской семьи везли для сокрытия в шахтах к северо-западу от Екатеринбурга.
Маршрут крестного хода протяжённостью почти 21 км заканчивается в монастыре на Ганиной Яме.
По заявлению Екатеринбургской епархии, в крестном ходе приняли участие 45 тысяч человек.
Маршрут шествия, традиционно проводящегося в годовщину расстрела семьи последнего российского императора Николая II, частично совпадает со Старой Коптяковской дорогой, по которой тела убитых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членов императорской семьи везли для сокрытия в шахтах к северо-западу от Екатеринбурга.
Маршрут крестного хода протяжённостью почти 21 км заканчивается в монастыре на Ганиной Яме.
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