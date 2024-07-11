Екатеринбуржца оштрафовали за то, что вышел не в ту дверь

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Проводы друга на поезд обернулись для екатеринбуржца солидным штрафом — наказали за то, что вышел не в ту дверьВ этот понедельник, 15 июля, 45-летний уроженец Ростовской области, а ныне житель Екатеринбурга Виталий Коннов, приехал на железнодорожный вокзал уральской столицы проводить друга на поезд.При выходе с вокзала Виталий не захотел проходить досмотровый контроль (который установлен не только на входах, но и на выходах из комплекса зданий вокзала) и попытался выйти через двери, предназначенные для входа в здание, сообщили в управлении МВД на транспорте по УрФО. За что и был задержан сотрудниками ППСП.В дежурной части линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский на Виталия составили протокол по статье 11.15.1 КоАП (Нарушение требований в области транспортной безопасности), причём вменили наиболее тяжёлую, часть 3 этой статьи (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершённое умышленно), предполагающую для граждан штраф до 30 тысяч рублей или арест сроком до 10 суток.Однако Виталий Коннов отделался минимальным наказанием – штрафом в 20 тысяч рублей, который ему назначила (http://4zhel.svd.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=416189668&delo_id=1500001) в тот же день мировая судья 4-го участка Железнодорожного судебного района Ольга Балаева.В транспортной полиции напомнили, что все пассажиры перед входом и выходом на территорию вокзального комплекса Екатеринбург-Пассажирский должны пройти через «досмотровые группы», иначе грозит административная ответственность за неисполнение требований транспортной безопасности.