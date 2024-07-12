Жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно проверить лёгкие

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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18 июля с 10 до 16 часов можно бесплатно проверить лёгкие в Екатеринбурге. Обследование организовано Центром фтизиопульмонологии, площадку для проведения предоставил с ТЦ «Мегаполис».«Наш передвижной цифровой кабинет оснащён современным медицинским оборудованием, которое с высокой точностью, быстро, надёжно и безопасно определяет состояние органов дыхания человека. Профилактические обследования помогают раннему выявлению заболеваний, в том числе туберкулёза, поэтому проходить их рекомендуется ежегодно. В случае необходимости посетитель получает у врача-рентгенолога, который ведёт приём, направление к профильным специалистам нашего медучреждения», — цитирует ДИП главного врача Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирину Лихачеву.Отмечается, что такие передвижные пункты работают не только в Екатеринбурге, а за шесть месяцев этого года обследования прошли почти 100 тысяч уральцев.