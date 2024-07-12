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Жители и гости Екатеринбурга смогут бесплатно проверить лёгкие

16.36 Среда, 17 июля 2024
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
18 июля с 10 до 16 часов можно бесплатно проверить лёгкие в Екатеринбурге. Обследование организовано Центром фтизиопульмонологии, площадку для проведения предоставил с ТЦ «Мегаполис».

«Наш передвижной цифровой кабинет оснащён современным медицинским оборудованием, которое с высокой точностью, быстро, надёжно и безопасно определяет состояние органов дыхания человека. Профилактические обследования помогают раннему выявлению заболеваний, в том числе туберкулёза, поэтому проходить их рекомендуется ежегодно. В случае необходимости посетитель получает у врача-рентгенолога, который ведёт приём, направление к профильным специалистам нашего медучреждения», — цитирует ДИП главного врача Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирину Лихачеву.

Отмечается, что такие передвижные пункты работают не только в Екатеринбурге, а за шесть месяцев этого года обследования прошли почти 100 тысяч уральцев.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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14:38 МВД объявило в розыск екатеринбургского журналиста Дмитрия Фоминцева
14:21 Свердловские власти хотят решить вопрос с горами мусора в Первоуральске до конца недели
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13:34 Дело об убийстве в ночном клубе в Каменске-Уральском вернули на новое рассмотрение
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11:18 В Екатеринбурге 39-летнего мужчину обвинили в надругательстве над дочерью сожительницы
11:04 Неизвестные попытались увести ребёнка с детской площадке в Екатеринбурге
10:53 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:45 Из-за кадрового дефицита в Свердловской области работодатели стали чаще рассматривать резюме подростков
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10:03 В Шалинском районе привели в порядок дорогу, по которой детей возят в школу
09:35 Обезображенное тело женщины обнаружили при тушении пожара в Екатеринбурге
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